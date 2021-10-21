В прошлом году россияне перевели друг другу 44,8 триллиона рублей. Такие данные привел ЦБ РФ. Юрист Единого центра защиты, член Ассоциации юристов России Самвел Меграбян в беседе с «Аргументами и фактами» заявил, что платить налог на доходы физических лиц не нужно, если средства переводит одно физическое лицо на карту другого физического лица, поскольку этот перевод сам по себе носит безвозмездный характер. Однако не стоит думать, что можно переводить любые суммы и не платить налог.

Положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов регламентирует, что банки должны передавать налоговикам интересующие их сведения. Внимание ФНС могут привлечь регулярные и одинаковые суммы, поступающие на карту гражданина, пояснил адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский. ФНС может приравнять это к получению неофициальных доходов. Если приходят деньги от разных людей, налоговая может заподозрить гражданина в оказании каких-то работ, услуг или продаже товаров.

В такой ситуации гражданина могут пригласить в налоговый орган и объяснить незадекларированный доход, а также предложить добровольно заплатить все налоги с этих доходов, отметил Нефедовский.