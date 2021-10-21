Назван самый надежный инструмент накоплений

«Даже если с банком что-то случится – можно не переживать за сохранность накоплений, если они, конечно, не превышают страховой лимит. В России при существующих сегодня страховых лимитах (1,4 миллиона рублей для обычных вкладов и 10 миллионов рублей по счетам эскроу и остаткам, сформировавшимся в особых жизненных ситуациях), полностью защищены сбережения более 98% всех вкладчиков», – отметил гендиректор АСВ.