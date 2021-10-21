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Назван самый надежный инструмент накоплений

Лера Букина
1 час назад

Банковский вклад является самым надежным инструментом сбережений на сегодня. А за счет простоты оформления и наличия государственной страховки востребованность депозитов у граждан в среднесрочной перспективе не снизится. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.

Назван самый надежный инструмент накоплений
Фото: ТАССТАСС

По его словам, доверяют депозитам, прежде всего, из-за защиты со стороны системы страхования вкладов.

«Даже если с банком что-то случится – можно не переживать за сохранность накоплений, если они, конечно, не превышают страховой лимит. В России при существующих сегодня страховых лимитах (1,4 миллиона рублей для обычных вкладов и 10 миллионов рублей по счетам эскроу и остаткам, сформировавшимся в особых жизненных ситуациях), полностью защищены сбережения более 98% всех вкладчиков», – отметил гендиректор АСВ.

Исаев также подчеркнул, что система страхования вкладов защищает не только средства физлиц, но и индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса, социально значимых некоммерческих организаций. По его словам, сейчас обсуждается вопрос дальнейшего расширения системы страхования вкладов.

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Еще одним плюсом вкладов является выплата банками процентов в четко определенном размере и в установленный срок, указал Исаев. В отличие от инвестиционных продуктов, вклад не требует к себе много внимания.

«Инвестиции – это всегда более высокие риски: можно как очень хорошо заработать, так и прилично потерять. Это комфортно не всем. Поэтому полагаю, что популярность депозита у населения в среднесрочной перспективе не снизится», – подытожил Исаев.

Ранее в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР говорилось о том, что реальная доходность большинства вкладов в России до конца года будет отрицательной или близкой к нулю, поэтому россияне начнут тратить свои накопления, а не сберегать.
Личный счет,Юрий Исаев,Агентство по страхованию вкладов,РИА Новости,
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