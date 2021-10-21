Назван самый надежный инструмент накоплений

Банковский вклад является самым надежным инструментом сбережений на сегодня. А за счет простоты оформления и наличия государственной страховки востребованность депозитов у граждан в среднесрочной перспективе не снизится. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.
По его словам, доверяют депозитам, прежде всего, из-за защиты со стороны системы страхования вкладов.
«Даже если с банком что-то случится – можно не переживать за сохранность накоплений, если они, конечно, не превышают страховой лимит. В России при существующих сегодня страховых лимитах (1,4 миллиона рублей для обычных вкладов и 10 миллионов рублей по счетам эскроу и остаткам, сформировавшимся в особых жизненных ситуациях), полностью защищены сбережения более 98% всех вкладчиков», – отметил гендиректор АСВ.
Исаев также подчеркнул, что система страхования вкладов защищает не только средства физлиц, но и индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса, социально значимых некоммерческих организаций. По его словам, сейчас обсуждается вопрос дальнейшего расширения системы страхования вкладов.
Еще одним плюсом вкладов является выплата банками процентов в четко определенном размере и в установленный срок, указал Исаев. В отличие от инвестиционных продуктов, вклад не требует к себе много внимания.
«Инвестиции – это всегда более высокие риски: можно как очень хорошо заработать, так и прилично потерять. Это комфортно не всем. Поэтому полагаю, что популярность депозита у населения в среднесрочной перспективе не снизится», – подытожил Исаев.