Деньги просто «сгорят»: россиянам со сбережениями дали совет

Эксперты в сфере финансовой грамотности предостерегли граждан от хранения в мелких региональных банках сумм, превышающих лимит гарантированного возврата средств государством по программе страхования вкладов. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на деловой портал «Бухучет Онлайн».

Фото: ТАСС ТАСС

По словам экспертов, все деньги, которые хранятся на счетах в баках сверх этой суммы, при закрытии банка просто «сгорят», то есть доступ к ним исчезнет.

Такие вкладчики обречены на долгую процедуру взыскания средств с разорившегося банка по суду. Конкретных временных рамок возврата денег нет.

Сегодня государство обязано в короткие сроки вернуть 1,4 млн рублей, которые хранятся на банковском вкладе, поэтому хранить в одном финансовом учреждении больше указанной суммы не следует, отмечают эксперты.