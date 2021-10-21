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Деньги просто «сгорят»: россиянам со сбережениями дали совет

Лера Букина
43 минуты назад

Эксперты в сфере финансовой грамотности предостерегли граждан от хранения в мелких региональных банках сумм, превышающих лимит гарантированного возврата средств государством по программе страхования вкладов. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на деловой портал «Бухучет Онлайн».

Деньги просто «сгорят»: россиянам со сбережениями дали совет
Фото: ТАССТАСС

По словам экспертов, все деньги, которые хранятся на счетах в баках сверх этой суммы, при закрытии банка просто «сгорят», то есть доступ к ним исчезнет.

Такие вкладчики обречены на долгую процедуру взыскания средств с разорившегося банка по суду. Конкретных временных рамок возврата денег нет.

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Сегодня государство обязано в короткие сроки вернуть 1,4 млн рублей, которые хранятся на банковском вкладе, поэтому хранить в одном финансовом учреждении больше указанной суммы не следует, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что за первую декаду октября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам физических лиц в топ-10 российских банков превысила 6,43%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка. Таким образом, ставки по рублевым вкладам продолжили рост. За третью декаду сентября они составляли примерно 6,33%.
Личный счет,Центральный банк России,
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