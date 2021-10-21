Деньги просто «сгорят»: россиянам со сбережениями дали совет

Эксперты в сфере финансовой грамотности предостерегли граждан от хранения в мелких региональных банках сумм, превышающих лимит гарантированного возврата средств государством по программе страхования вкладов. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на деловой портал «Бухучет Онлайн».
По словам экспертов, все деньги, которые хранятся на счетах в баках сверх этой суммы, при закрытии банка просто «сгорят», то есть доступ к ним исчезнет.
Такие вкладчики обречены на долгую процедуру взыскания средств с разорившегося банка по суду. Конкретных временных рамок возврата денег нет.
Сегодня государство обязано в короткие сроки вернуть 1,4 млн рублей, которые хранятся на банковском вкладе, поэтому хранить в одном финансовом учреждении больше указанной суммы не следует, отмечают эксперты.