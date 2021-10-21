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Когда начнут выплачивать советские вклады

Лера Букина
21 минуту назад

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента продлить приостановку выплат советских вкладов гражданам России. Об этом сообщает ТАСС.

Когда начнут выплачивать советские вклады
Фото: ТАССТАСС

Депутаты выступают за перенос начала выплат на 1 января 2025 года. Речь идет о сбережениях граждан, которые находились на их вкладах в Сбербанке в период до 20 июня 1991 года. Напомним, что закон, который предполагает обязанность нового российского государства, образовавшегося после распада СССР, восстановить советские накопления граждан, приняли в 1995 году.

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Также это касается вкладов по договорам личного страхования и вложений в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года. Документ регламентирует, что восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля.

Приостановку компенсаций ежегодно продлевают с 2003 года из-за отсутствия правительственного закона, который регламентирует порядок его применения.

Отмечается, что обьем денежных средств, который необходим для погашения россиянам советских сбережений, в 2022 году достигнет 49,7 триллиона рублей, в 2023 — 51,8 триллиона, а в 2024 — 53,9 триллиона.

Ранее в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР говорилось о том, что реальная доходность большинства вкладов в России до конца года будет отрицательной или близкой к нулю, поэтому россияне начнут тратить свои накопления, а не сберегать.
Личный счет,Сбербанк России,Госдума,
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