Когда начнут выплачивать советские вклады

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента продлить приостановку выплат советских вкладов гражданам России. Об этом сообщает ТАСС.

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Депутаты выступают за перенос начала выплат на 1 января 2025 года. Речь идет о сбережениях граждан, которые находились на их вкладах в Сбербанке в период до 20 июня 1991 года. Напомним, что закон, который предполагает обязанность нового российского государства, образовавшегося после распада СССР, восстановить советские накопления граждан, приняли в 1995 году.

Также это касается вкладов по договорам личного страхования и вложений в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года. Документ регламентирует, что восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля.

Приостановку компенсаций ежегодно продлевают с 2003 года из-за отсутствия правительственного закона, который регламентирует порядок его применения.

Отмечается, что обьем денежных средств, который необходим для погашения россиянам советских сбережений, в 2022 году достигнет 49,7 триллиона рублей, в 2023 — 51,8 триллиона, а в 2024 — 53,9 триллиона.