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Активизировались новые мошенники в сфере ЖКХ

Лера Букина
44 минуты назад

В последнее время в России все чаще фиксируют случаи, когда мошенники, маскируясь под сотрудников управляющих компаний и аварийных служб, ходят по квартирам и предлагают поставить поддельные газоанализаторы и фильтры по очистке воды. Об этом РИА Недвижимость сообщил юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Балдин.

Активизировались новые мошенники в сфере ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чаще всего мошенники предлагают установить газоанализатор, который якобы помогает избежать взрыва бытового газа в многоквартирных домах. Гражданам предлагается купить прибор, который вешается над газовой плитой и издает звуковой сигнал в случае утечки газа.

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«Настоящие газовые анализаторы монтируются прямо на газовую трубу, в случае утечки труба перекрывается, а информация передается на пульт аварийной газовой службы. Установку газовых анализаторов может выполнять только специализированная организация. В Москве это Мосгаз, а в регионах - региональный оператор, информацию о котором можно уточнить в местной администрации», - заявил Балдин.

Также псевдосотрудники управляющих компаний и аварийных служб могут предлагать жильцам приобрести специальный очищающий фильтр для водопроводной воды. По словам юриста, мошенники заранее добавляют в непрозрачный сосуд реагент, который может менять цвет воды. Балдин отметил, что настоящие сотрудники управляющих компаний не занимаются продажей фильтров, а проверкой качества воды занимаются Роспотребнадзор и Водоканал.

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Распространена еще одна схема обмана, когда к собственнику приходят псевдосотрудники управляющей компании и предлагают проверить и в дальнейшем заменить окна в квартире якобы в рамках федеральной программы. Балдин подчеркнул, что, скорее всего, жильцам установят стеклопакеты низкого качества и по завышенной цене. Важно также знать, что настоящие госорганы и управляющие компании не проводят замену окон, указал он.

«Эта схема рассчитана на лиц преклонного возраста, которые в силу своей доверчивости не читают договор написанный мелким шрифтом. В документе обычно прописываются различные дополнительные услуги, в результате чего стоимость нового стеклопакета возрастает в несколько раз. Кроме того, не прописываются технические характеристики изделий, что усложняет вероятность выигрыша по делу о мошенничестве в суде», - сообщил Балдин.

Сотрудники управляющих организаций и коммунальных служб в большинстве случаев заблаговременно предупреждают жильцов о планируемом обходе с помощью объявлений в подъезде, отметил юрист.

В сентябре в Центробанке предупредили о мошенниках, которые в преддверии модернизации российских банкнот могут ходить по квартирам и предлагать обменять старые деньги на «новые».
Личный счет,Роспотребнадзор,Центральный банк России,РИА Новости,
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