Больше 30 тысяч: в России увеличат пособие для семей с детьми

ФАН рассказало о мерах, которые российские власти приняли для поддержки семей с детьми в условиях инфляции. В частности, с 1 февраля 2022 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 31 282 рублей.

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Размер минимального пособия увеличится до 7493 рублей. Сейчас максимальная и минимальная выплата составляют 29 600 и 7083 рублей соответственно.

Пособие по уходу за ребенком составляет 40 процентов от среднего заработка родителя за последние два года, но не может выходить за рамки минимального и максимального лимитов.

Всего на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет в 2022 году выделят 169,5 миллиарда рублей.

Кроме того, с 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка станет на 5,8 процента больше и составит 19 981 руб. Сейчас размер этой выплаты - 18 886 рублей, она полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей.

Ранее действие программы материнского капитала продлили до 31 декабря 2026 года. Эти выплаты можно тратить на улучшение жилищных условий (приобретение, строительство жилья, выплата кредита), на образование детей, а также на формирование накопительной части трудовой пенсии матери.

Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 483 882 рубля. При рождении второго он растет на 155 550 руб. Всего за двоих детей семья получает 639 432 рубля.