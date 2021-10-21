Как наследникам получить пенсию умершего пенсионера

Наследники умершего пенсионера могут получить недополученную им пенсию, сообщили в ПФР.

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Там напомнили, что члены семьи, проживавшие с пенсионером на дату его смерти, могут обратиться оставшейся частью пенсии, которую он не получил в связи с кончиной. Сделать это нужно не позднее шести месяцев со дня смерти.

Как пояснили в ПФР, в круг таких членов семьи входят дети, братья, сестры и внуки пенсионера, родители, супруг пенсионера, его дедушка и бабушка. Также родственники должны предоставить документы, подтверждающие совместное проживание в день смерти пенсионера, - паспорта, справки жилищных органов и другие.

Обращаться за недополученной пенсией родственникам нужно в клиентскую службу ПФР. Нужно иметь свой паспорт, свидетельство о смерти пенсионера, справку о совместном проживании на день смерти, документы о родственных отношениях с умершим.

За недополученной пенсией могут обратиться сразу несколько членов семьи. Каждый из них должен представить весь пакет необходимых документов или представить отказ в чью-то пользу.

Если за недополученной пенсией планируют обратиться родственники пенсионера, не включенные в обозначенный круг членов семьи, или в случае обращения более чем через полгода после смерти пенсионера, суммы пенсии наследуются на общих основаниях в соответствии с Гражданским кодексом РФ. В этом случае наследники могут обратиться в клиентскую службу ПФР по месту, где жил умерший, с заявлением и запросом от нотариуса о выдаче справки о размере недополученной пенсии для оформления права на наследство. В