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В России захотели изменить правила выдачи кредитов

Елена Прошина
58 минут назад

До конца октября в Госдуме рассмотрят возможность внесения изменений в закон «О потребительском кредите» в части расчета показателя долговой нагрузки. Документ предлагает обязать банки и микрофинансовые организации при выдаче потребзаймов на сумму от 10 тысяч рублей проверять заемщиков на наличие долгов, рассчитывать ПДН и уведомлять их о рисках его превышения, сообщают «Известия».

В России захотели изменить правила выдачи кредитов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициативу уже поддержали в профильном комитете Госдумы по финансовому рынку и правительстве России.

«Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Мы его поддерживаем, однако ко второму чтению некоторые его нормы будет конкретизированы», — приводится в материале ответ профкомитета Госдумы по финансовому рынку.

Отмечается, что в разработке инициативы принял участие Банк России.

«ПДН наглядно демонстрировать заемщику, какую часть своих доходов он должен направлять на погашение задолженности. Предполагается, что это позволит гражданам трезво оценить свои возможности и задуматься о необходимости кредита», — поясняли в ЦБ.

Кроме того, по мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, введение оценки ПДН заемщиков станет одним из основных факторов, сдерживающих темпы роста закредитованности среди россиян.

Личный счет,Центральный банк России,Госдума,Правительство РФ,газета "Известия",
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