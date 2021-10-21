В России захотели изменить правила выдачи кредитов

До конца октября в Госдуме рассмотрят возможность внесения изменений в закон «О потребительском кредите» в части расчета показателя долговой нагрузки. Документ предлагает обязать банки и микрофинансовые организации при выдаче потребзаймов на сумму от 10 тысяч рублей проверять заемщиков на наличие долгов, рассчитывать ПДН и уведомлять их о рисках его превышения, сообщают «Известия».
Инициативу уже поддержали в профильном комитете Госдумы по финансовому рынку и правительстве России.
«Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Мы его поддерживаем, однако ко второму чтению некоторые его нормы будет конкретизированы», — приводится в материале ответ профкомитета Госдумы по финансовому рынку.
Отмечается, что в разработке инициативы принял участие Банк России.
«ПДН наглядно демонстрировать заемщику, какую часть своих доходов он должен направлять на погашение задолженности. Предполагается, что это позволит гражданам трезво оценить свои возможности и задуматься о необходимости кредита», — поясняли в ЦБ.
Кроме того, по мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, введение оценки ПДН заемщиков станет одним из основных факторов, сдерживающих темпы роста закредитованности среди россиян.