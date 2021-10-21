В России захотели изменить правила выдачи кредитов

До конца октября в Госдуме рассмотрят возможность внесения изменений в закон «О потребительском кредите» в части расчета показателя долговой нагрузки. Документ предлагает обязать банки и микрофинансовые организации при выдаче потребзаймов на сумму от 10 тысяч рублей проверять заемщиков на наличие долгов, рассчитывать ПДН и уведомлять их о рисках его превышения, сообщают «Известия».