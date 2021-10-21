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Россиян предупредили о росте цен на алкоголь перед Новым годом

Елена Прошина
55 минут назад

Алкогольные напитки в России к Новому году подорожают в среднем на 10-15%. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Россиян предупредили о росте цен на алкоголь перед Новым годом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объяснил эксперт, на рост стоимости повлияют сразу два фактора. С 2022 года в России на 4-5% вырастет акциз на алкогольную продукцию, и поэтому производители будут заранее включать его в стоимость своих товаров. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий минувшего лета в России, Грузии и Европе собрали не очень большой урожай.

«Стоит ожидать роста цен на 10-15%. Особенно подорожают игристые вина. Также дорожает зерно, которое используется для производства спирта и водки. Соответственно, цена на спирт растет. Поэтому на 15% подорожает и крепкий алкоголь к Новому году, а также пиво», – заявил Шапкин.

В свою очередь, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова, рост цен на некоторые категории товаров к Новому году – одно из следствий традиционного повышения спроса перед праздниками. При этом наибольший рост цен, до 15%, ожидается в категориях электроники, бытовой техники и автомобилей

Личный счет,Павел Шапкин,
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