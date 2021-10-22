Россияне смогут вернуть «потерянную» пенсию

Граждане России, которые в 1990-е годы потеряли документы о рабочем стаже и по этой причине вынуждены получать небольшую пенсию, могут добиться от государства увеличения выплат. Об этом рассказала Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в беседе с порталом URA.RU.

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По ее словам, многие предприниматели в 1990-е годы уничтожали документы, в которых был зафиксирован трудовой стаж работников. В архивах эти данные также отсутствуют. В связи с этим некоторые граждане не могут получать достойную пенсию. Однако это, как заявляет Бессараб, можно изменить.

Граждане, которые столкнулись с подобной проблемой и хотят увеличить размер выплаты, должны обратиться в суд и доказать свое право на получение соответствующих лет стажа и пенсионных коэффициентов. По решению суда ПФР рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, заявила депутат.

Бессараб добавила, что для подтверждения стажа граждане могут использовать любой документ — свидетельства сослуживцев, почетные грамоты с бывшего места работы, фотографии с рабочего места, карточки профсоюзного учета, комсомольский билет.