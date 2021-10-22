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Россиян ждут новые выплаты

Мария Иванова
1 час назад

Российское правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств на пособия по больничным и материнские выплаты. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Россиян ждут новые выплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На заседании 22 октября правительство обсудит ассигнования для Фонда социального страхования «на обеспечение сбалансированности» его бюджета.

Деньги планируют выделить уже в 2021 году. Они пойдут на выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

«Проект распоряжения направлен на обеспечение <…> выплат пособий <…> в условиях сохраняющейся тенденции увеличения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», - подчеркнули в правительстве.

Сейчас максимальная сумма выплаты по больничному в России составляет 2434,25 рубля в день. С 1 января 2022 года она вырастет до 2572,6 рубля.

Российским пенсионерам предоставили последний шанс для получения выплат

Размер выплат по больничному традиционно растет вместе с минимальным размером оплаты труда (МРОТ). Эти выплаты не могут быть выше максимальной планки, даже если в пересчете на ежемесячную зарплату сотрудника получилось бы больше.

Такой же лимит установлен для листков нетрудоспособности по уходу за детьми: закон предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за ребенком до восьми лет, если она не превышает лимит.

Помимо родителей детей до восьми лет, больничный в сто процентов от среднего заработка выплачивают людям, чей страховой стаж составляет как минимум восемь лет и работникам, пострадавшим в результате катастрофы в Чернобыле.

Личный счет,Фонд социального страхования РФ,Правительство РФ,
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