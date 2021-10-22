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Цены на колбасу и полуфабрикаты взлетят

Алиса Селезнёва
1 час назад

Крупнейшие производители мясной продукции уведомили ритейлеров о повышении цен на 7—20% с конца октября - начала ноября. Об этом пишут «Известия».

Цены на колбасу и полуфабрикаты взлетят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За последний месяц мы получили более 10 писем от поставщиков мясной продукции с просьбой принять повышение цен на производимые ими товары», - рассказали изданию в пресс-службе «Верного».

При этом «Лента» получила от ряда производителей запросы на повышение стоимости свинины и говядины от 4 до 25% в зависимости от позиции. Уведомления, в частности, направили «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский».

В торговых сетях отмечают, что сильнее всего подорожают готовые изделия: биточки, шницель куриный, тефтели и котлеты из курицы, фарш, колбаса и сосиски. Рост цен на свою продукцию производители объясняют подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, сильнее всего за год подорожала курятина — на 50%. Также поднялись цены на свинину (на 25–30%) и говядину (на 20%).

В Министерстве сельского хозяйства пояснили изданию, что для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. В частности, предприятиям отрасли выделят 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов. И в 2022 году распределение средств господдержки будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль, подчеркнули в ведомстве.

Ранее производители уведомили торговые сети о повышениях цен на макаронные изделия на 15–20% в связи с резким ростом стоимости пшеницы твердых сортов.

Личный счет,Мираторг,Минсельхоз,газета "Известия",
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