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Карту заблокируют: юрист назвал две опасные операции

Мария Иванова
55 минут назад

Юрист Самвел Меграбян рассказал, что банки могут блокировать карты своих клиентов всего из-за двух подозрительных операций: поступление денег на счет и их немедленное обналичивание. Об этом сообщает DEITA.RU.

Карту заблокируют: юрист назвал две опасные операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, такие операции заставляют банкиров и сотрудников финансового мониторинга подозревать, что владелец карты занимается отмыванием денег.

Юрист подчеркнул, что подозрительной будет считаться карта со слабой активностью, по которой совершаются всего две подобные операции в месяц.

Также причиной для блокировки могут стать одинаковые суммы денег, которые владелец карты получает ежемесячно.

Центробанк ранее назвал восемь критериев подозрительных операций по картам, после которых счет могут заблокировать. Блокировка обычно происходит при совпадении двух критериев.

Первый подозрительный критерий - большое количество физлиц, с которыми владелец карты совершает операции (более десяти в день или пятидесяти в месяц). Второй - более 30 операций по зачислению или списанию денег в день. Третий фактор - переводы между физлицами более ста тысяч рублей в день или более миллиона рублей в месяц.

Четвертый повод для подозрений - меньше минуты между зачислением денег и их списанием, пятый - зачисления и списания в течение 12 часов одних суток. Шестой критерий: средний остаток денег на счете в течение недели не превышает десяти процентов от среднедневного объема операций за семь дней.

Седьмой и восьмой факторы: отсутствие платежей за услуги ЖКХ, мобильную связь (они доказывают, что человек использует карту для удовлетворения своих повседневных нужд) и удаленный доступ к карте нескольких человек.

Личный счет,Центральный банк России,
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