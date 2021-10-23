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ПФР изменил сроки выплаты пенсий в ноябре

Ura.Ruиещё 2
43 минуты назад

В нерабочие праздничные дни, 4 и 5 ноября, не будут работать Пенсионный фонд РФ, финансовые учреждения и «Почта России». Тем гражданам, которые получают пенсию в это время, деньги перечислят заранее.

ПФР изменил сроки выплаты пенсий в ноябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В нынешнем году нерабочими праздничными днями считаются 4 и 5 ноября. Соответственно, если человек получает пенсию именно в эти даты, то ему ее заранее зачислят на счет, переведут на карту или доставят почтальоны», — передает «Российская газета».

В нерабочие дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября, сотрудники ПФР и «Почта России» будут работать в обычном режиме. Изменения могут произойти в работе клиентских служб Пенсионного фонда, поэтому свой визит в отделение стоит запланировать заранее. На выплаты пенсий в нерабочие дни из-за коронавируса не повлияют — деньги придут в обычное время.

Ввести нерабочие дни из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу предложила вице-премьер Татьяна Голикова. В соответствие с ее инициативой, для ряда регионов они должны были начаться уже с 23 октября, передает телеканал 360. Путин одобрил инициативу Голиковой и подписал соответствующий указ. Глава государства подчеркнул, что граждане не должны лишаться заработка из-за нерабочих дней, сообщает агентство «Дни.ру».

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