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Россияне запаслись продуктами и одеждой перед нерабочими днями

Лера Букина
40 минут назад

Россияне перед предстоящими нерабочими днями решили закупить продуктов, электроники и одежды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

Россияне запасаются продуктами перед нерабочими днями
Фото: ТАССТАСС

«Сильнее всего, на 31% до 8 056 рублей, выросла средняя сумма онлайн-покупки продуктов питания и сопутствующих товаров. Что весьма логично: в период неопределенности и роста заболеваемости люди стараются запастись самым необходимым. На втором месте по росту среднего чека в онлайне выросли продажи детской одежды: средняя сумма онлайн-покупки выросла на 30% до 3 271 рубля», – выяснили авторы исследования.

Такая динамика объясняется стремлением совершить необходимые покупки заранее и похолоданием, которое побуждает покупать новую детскую одежду, считают аналитики. Они также зафиксировали рост средней суммы онлайн-покупки одежды для взрослых – на 17%, до 8 546 рублей.

В России вводятся нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Увеличение средней суммы онлайн-покупки одежды может говорить о планах граждан уехать за город или в курортные города на фоне эпидемиологической обстановки и ограничений, отметили эксперты.

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в ходе совещания президента с членами правительства, что потери экономики РФ могут составить до 60 миллиардов рублей при введении ограничительных мер.

Личный счет,Андрей Белоусов,Владимир Путин,РИА Новости,
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