Россияне запасаются продуктами перед нерабочими днями

Россияне перед предстоящими нерабочими днями решили закупить продуктов, электроники и одежды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

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«Сильнее всего, на 31% до 8 056 рублей, выросла средняя сумма онлайн-покупки продуктов питания и сопутствующих товаров. Что весьма логично: в период неопределенности и роста заболеваемости люди стараются запастись самым необходимым. На втором месте по росту среднего чека в онлайне выросли продажи детской одежды: средняя сумма онлайн-покупки выросла на 30% до 3 271 рубля», – выяснили авторы исследования.

Такая динамика объясняется стремлением совершить необходимые покупки заранее и похолоданием, которое побуждает покупать новую детскую одежду, считают аналитики. Они также зафиксировали рост средней суммы онлайн-покупки одежды для взрослых – на 17%, до 8 546 рублей.

Увеличение средней суммы онлайн-покупки одежды может говорить о планах граждан уехать за город или в курортные города на фоне эпидемиологической обстановки и ограничений, отметили эксперты.

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.