Банкир выявил топ-3 ошибки россиян при накоплении денег

Президент-председатель правления «Открытия», экс-министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что в ходе формирования накоплений россиянам следует избегать трех частых ошибок. По его словам, это боязнь риска, надежда на один «самый лучший» инструмент для инвестиций и откладывание только крупных сумм. Таким мнением он поделился с РИА Новости.

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«Первая ошибка при формировании портфеля сбережений – излишняя боязнь риска. Но основную базу сберегательного портфеля должны формировать инструменты с разной степенью защиты, как солидные и безрисковые, так и с высоким элементом риска», – подчеркнул Задорнов.

Он предостерег от поиска единственного «самого лучшего» инструмента для инвестиций и использования для всех накоплений только его. По мнению банкира, диверсификация накоплений в разные сберегательные «корзины» работает более эффективно. Доход одной группы инвестиционных инструментов в портфеле будет компенсировать убыток от другой, пояснил он.

Не стоит также направлять в «копилку» только крупные суммы.

«Часто мы тратим деньги по мелочам, ничего не откладывая. Особенно это касается молодых людей. Для успешного инвестирования полезно выработать привычку – получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму. Единственное, ради чего стоит прилагать усилия – это наше будущее и заботиться о нем нужно методично и уже сегодня», – подытожил Задорнов.