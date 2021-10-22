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Банкир выявил топ-3 ошибки россиян при накоплении денег

Лера Букина
1 час назад

Президент-председатель правления «Открытия», экс-министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что в ходе формирования накоплений россиянам следует избегать трех частых ошибок. По его словам, это боязнь риска, надежда на один «самый лучший» инструмент для инвестиций и откладывание только крупных сумм. Таким мнением он поделился с РИА Новости.

Банкир выявил топ-3 ошибки россиян при накоплении денег
Фото: ReutersReuters

«Первая ошибка при формировании портфеля сбережений – излишняя боязнь риска. Но основную базу сберегательного портфеля должны формировать инструменты с разной степенью защиты, как солидные и безрисковые, так и с высоким элементом риска», – подчеркнул Задорнов.

Он предостерег от поиска единственного «самого лучшего» инструмента для инвестиций и использования для всех накоплений только его. По мнению банкира, диверсификация накоплений в разные сберегательные «корзины» работает более эффективно. Доход одной группы инвестиционных инструментов в портфеле будет компенсировать убыток от другой, пояснил он.

Не стоит также направлять в «копилку» только крупные суммы.

«Часто мы тратим деньги по мелочам, ничего не откладывая. Особенно это касается молодых людей. Для успешного инвестирования полезно выработать привычку – получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму. Единственное, ради чего стоит прилагать усилия – это наше будущее и заботиться о нем нужно методично и уже сегодня», – подытожил Задорнов.

Ранее в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР говорилось о том, что реальная доходность большинства вкладов в России до конца года будет отрицательной или близкой к нулю, поэтому россияне начнут тратить свои накопления, а не сберегать.

Личный счет,Михаил Задорнов,РИА Новости,
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