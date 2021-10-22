Набиуллина оценила ставки по банковским вкладам

"В сентябре-октябре продолжился рост ставок по депозитам, хотя и медленнее, чем в предыдущие месяцы . Условия привлечения средств на вклады все еще не настолько привлекательны, чтобы стимулировать население к активному использованию этой формы сбережений", - сообщила Набиуллина.