Как не прогореть на покупках в интернете

Директор финтех-платформы «Фаст Ривер» по стратегическим коммуникациям Дмитрий Дригайло посоветовал завести виртуальную карту и не совершать покупки в интернет-магазинах без отзывов, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом рассказала «Газета.ру».

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Для того, чтобы обезопасить онлайн-покупки, необходимо внимательно проверять сайты и сервисы, запрашивающие данные банковской карты, подчеркнул эксперт.

«Если сайт вызывает подозрение, например нет отзывов, и компания появилась недавно, лучше откажитесь от транзакции», - порекомендовал он.

По мнению Дригайло, хорошей защитой может стать виртуальная карта, привязанная к Pay-сервису в смартфоне. На нее можно отправлять ограниченные суммы - ровно столько, сколько планируется потратить в интернет-магазине.

«Так вы будете точно уверены, что данные вашей основной карты не попадут к злоумышленникам», - заключил он.

Эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов ранее предупредил, что в рунете появилось множество сайтов-подделок, где под видом оплаты покупки деньги переводятся мошенникам. Такие сайты внешне очень похожи на порталы официальных интернет-магазинов.