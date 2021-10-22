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Как не прогореть на покупках в интернете

Мария Иванова
1 час назад

Директор финтех-платформы «Фаст Ривер» по стратегическим коммуникациям Дмитрий Дригайло посоветовал завести виртуальную карту и не совершать покупки в интернет-магазинах без отзывов, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом рассказала «Газета.ру».

Как не прогореть на покупках в интернете
Фото: ReutersReuters

Для того, чтобы обезопасить онлайн-покупки, необходимо внимательно проверять сайты и сервисы, запрашивающие данные банковской карты, подчеркнул эксперт.

«Если сайт вызывает подозрение, например нет отзывов, и компания появилась недавно, лучше откажитесь от транзакции», - порекомендовал он.

По мнению Дригайло, хорошей защитой может стать виртуальная карта, привязанная к Pay-сервису в смартфоне. На нее можно отправлять ограниченные суммы - ровно столько, сколько планируется потратить в интернет-магазине.

«Так вы будете точно уверены, что данные вашей основной карты не попадут к злоумышленникам», - заключил он.

Эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов ранее предупредил, что в рунете появилось множество сайтов-подделок, где под видом оплаты покупки деньги переводятся мошенникам. Такие сайты внешне очень похожи на порталы официальных интернет-магазинов.

Глава сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян предупреждал об угрозе потери денег через QR-коды: это может произойти, если код содержит ссылку на фишинговый сайт. Человек, который по QR-коду попадет на такой сайт, а затем введет платежные данные (вместе с паролем или CVC кодом), с большой вероятностью лишится средств.

Личный счет,Ашот Оганесян,Алексей Сизов,Газета.Ru,
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