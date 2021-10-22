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Новый способ обмана россиян появился в супермаркетах

Елена Прошина
19 минут назад

В некоторых российских супермаркетах стали практиковать новый способ обмана с ценниками. Об этом Life рассказала одна из жительниц Москвы.

Новый способ обмана россиян появился в супермаркетах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам женщины, обман заключается в том, что на ценниках некоторых продуктов в супермаркетах стоит скидка, но в чек идет совсем другая цена. Администратор магазина объяснил москвичке, что ценники, на которые она указывает, действуют только при предъявлении карты скидок. При этом сообщается об этом покупателям не на самом ценнике, как в той же «Ленте», «Пятерочке» или «Магните», а на стенде информации (листе А4), который находится при входе в магазин. Женщина также отметила, что стала не единственной жертвой данного обмана — среди ее знакомых нашлось еще несколько таких же «счастливчиков». И все они теперь стараются обходить этот магазин стороной.

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«Не ходить в супермаркет, в котором вас пытались обмануть, не выход. В случае, описанном москвичкой, имеется явное нарушение законодательства о защите прав потребителей. Роспотребнадзор прямо указывает, что покупатель имеет право приобретать товар именно по той цене, что обозначена на ценнике, а продавец обязан доводить до его сведения достоверную информацию о продукции.

В том числе о его цене, и делать это до оплаты. Об этом говорится в письме ведомства от 3 февраля 2021 года», — прокомментировал Life ситуацию заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.

Он отметил, что при попадании в подобные ситуации покупателям необходимо:

  • заявить продавцу, что в соответствии с гражданским законодательством РФ ценник является публичной офертой, и продавец обязан продать товар согласно ему.
  • при выявлении несоответствия в ценнике после оплаты, потребовать возврата разницы в цене. В случае отказа продавца — зафиксировать нарушение и подавать жалобу. Важно сохранить чек и сфотографировать ценники (делать снимки выкладки товаров имеет право каждый потребитель).
  • подать письменную претензию администрации магазина. Нужно настаивать на выдаче копии с отметкой о регистрации претензии. В ней должны быть указаны требования потребителя — возвращение суммы покупки или пересчет разницы.
  • со всеми фотографиями, чеком и копией претензии обратиться в Роскомнадзор, если в течение трех дней деньги не поступили на счет.
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