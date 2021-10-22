Новый способ обмана россиян появился в супермаркетах

По словам женщины, обман заключается в том, что на ценниках некоторых продуктов в супермаркетах стоит скидка, но в чек идет совсем другая цена. Администратор магазина объяснил москвичке, что ценники, на которые она указывает, действуют только при предъявлении карты скидок. При этом сообщается об этом покупателям не на самом ценнике, как в той же «Ленте», «Пятерочке» или «Магните», а на стенде информации (листе А4), который находится при входе в магазин. Женщина также отметила, что стала не единственной жертвой данного обмана — среди ее знакомых нашлось еще несколько таких же «счастливчиков». И все они теперь стараются обходить этот магазин стороной.