ПФР изменил сроки выплаты пенсий в ноябре

В нерабочие праздничные дни 4 и 5 ноября в России не будут работать Пенсионный фонд, финансовые учреждения и «Почта России», сообщает «Российская газета».

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В этом году нерабочими праздничными днями считаются 4 и 5 ноября. Если пожилой человек получает выплату именно в эти даты, то ему ее заранее зачислят на счет, переведут на карту или доставят почтальоны.

В нерабочие дни, объявленные президентом Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября, сотрудники ПФР и «Почты России» будут работать в обычном режиме. Изменения могут произойти в работе клиентских служб фонда, поэтому визит в отделение стоит запланировать заранее. На выплаты пенсий нерабочие дни не повлияют — деньги придут в обычное время.

Как сообщалось, размер пенсий и социальных выплат в России будет увеличен с учётом реального роста цен, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, новые суммы установят с 1 февраля 2022 года.