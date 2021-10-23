В ПФР рассказали о выплате пенсий в нерабочие дни

Нерабочие дни, объявленные в России, не скажутся на перечислении и доставке пенсий, сообщили в Пенсионном фонде, передает «Российская газета».

В ведомстве уточнили, что график может измениться только у клиентских служб. Поэтому гражданам посоветовали перед посещением отделений ПФР узнать часы их работы.

В «Почте России» добавили, что изменения для их отделений коснутся трех дней: 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, 5 ноября — будут работать по графику субботы. При этом изменения не коснутся круглосуточных отделений в Москве и Санкт-Петербурге.

Таким образом, праздничные дни в этом году - 4 и 5 ноября. Поэтому, если человек получает пенсию именно в эти даты, то ему ее заранее зачислят на счет, переведут на карту или доставят почтальоны.

Из-за COVID-19 в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы имеют право увеличивать этот период. В частности, в Москве и Подмосковье нерабочие дни установили с 28 октября по 7 ноября.