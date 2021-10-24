Россиянам рассказали о получении пенсии за умершего родственника

Родственники умершего могут получить недополученную им пенсию за последний месяц. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

В ведомстве объяснили, что не позднее шести месяцев со дня смерти человека его наследники должны обратиться в клиентскую службу ПФР и предоставить паспорт, свидетельство о смерти пенсионера, справку о совместном проживании и документы о родственных отношениях с умершим. Отмечается, что такой возможностью обладают дети, внуки, братья, сестры, супруга или супруги, родители, а также бабушки и дедушки умершего.

В то же время в ПФР добавили, что спустя полгода после смерти пенсионера или при обращении его родственников, которые не входят в вышеупомянутый список, пенсия будет начисляться в соответствии с Гражданским кодексом.