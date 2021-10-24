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Россиян предупредили о новой схеме обмана с помощью СМС

Ювелина Бернст
1 час назад

Эксперты предупредили о новом способе обмана, с помощью которого мошенники получают микрозаймы, используя персональные данные жертв, полученные через СМС-бомберы. Об этом сообщает РБК. Советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков рассказал о схеме.

Россиян предупредили о схеме обмана с помощью СМС
Фото: ТАССТАСС

Мошенники находят паспортные данные жертвы и ее номер телефона из слитой базы данных. Номер зарегистрируют на десятках ресурсах, в том числе на сайтах микрофинансовых организаций. В это время на телефон жертвы в течение 10-15 минут падает около 200 SMS с кодами о регистрации. Тогда злоумышленники связываются с жертвой в Telegram или Whatsapp, входят в доверие и уговаривают прислать скриншот экрана с входящими SMS, чтобы помочь разобраться в ситуации.

Получая скриншот, мошенники оформляют на жертву микрокредит.

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Гавриченков обратил внимание на то, что люди пугаются, когда им приходит множество SMS от разных компаний.

«Напуганного человека проще застать врасплох, поэтому он соглашается на предложение помощи», — отметил эксперт.

Кроме того, в такой схеме все выглядит реалистично, заметил начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Он пояснил, что все входящие сообщения легитимны, это можно проверить, и на ресурсах подтвердят попытку регистрации.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев добавил, что атака может длиться значительно время, «накаляя обстановку до максимума».
Личный счет,Виктор Чебышев,Алексей Сизов,Лаборатория Касперского,
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