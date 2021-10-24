Россиян предупредили о схеме обмана с помощью СМС

Эксперты предупредили о новом способе обмана, с помощью которого мошенники получают микрозаймы, используя персональные данные жертв, полученные через СМС-бомберы. Об этом сообщает РБК. Советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков рассказал о схеме.
Мошенники находят паспортные данные жертвы и ее номер телефона из слитой базы данных. Номер зарегистрируют на десятках ресурсах, в том числе на сайтах микрофинансовых организаций. В это время на телефон жертвы в течение 10-15 минут падает около 200 SMS с кодами о регистрации. Тогда злоумышленники связываются с жертвой в Telegram или Whatsapp, входят в доверие и уговаривают прислать скриншот экрана с входящими SMS, чтобы помочь разобраться в ситуации.
Получая скриншот, мошенники оформляют на жертву микрокредит.
Гавриченков обратил внимание на то, что люди пугаются, когда им приходит множество SMS от разных компаний.
«Напуганного человека проще застать врасплох, поэтому он соглашается на предложение помощи», — отметил эксперт.
Кроме того, в такой схеме все выглядит реалистично, заметил начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Он пояснил, что все входящие сообщения легитимны, это можно проверить, и на ресурсах подтвердят попытку регистрации.