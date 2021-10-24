Как получить от государства выплату на карту

Россияне могут получить на карту автоматически зачисляемую выплату от государства без значительных бюрократических проволочек. Об этом пишет издание PRIMPRESS.

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Речь идет о налоговом вычете, предусмотренном в случае оплаты человеком лечения и покупки лекарств для ребенка. Такой порядок получения возмещения доступен всем официально работающим гражданам.

Сума, на которую распространяется «кэшбек» со стороны государства, не должна превышать 120 000 рублей. Оно может вернуть гражданину не более 13% от нее в виде налогового вычета. При этом работающий человек может получить до 15 600 рублей за год.

Для получения этих средств не придется дожидаться окончания финансового года. Также не требуется оформлять налоговую декларацию. Для оформления вычета следует предоставить в налоговую службу чеки об оплате медицинских услуг, а также свидетельство о рождении ребенка. После этого вычеты будут идти в соответствии с размером зарплаты.

Издание приводит пример того, как рассчитывается количество денег, положенных к возврату гражданину. Например, мать с начала года потратила на лечение своего ребенка в общей сложности 45 000 рублей, а ее зарплата равно 40 000 рублей. В октябре того же года у нее должны вычесть из зарплаты в виде налога на доходы физлиц на 5200 рублей.