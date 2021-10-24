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Быстрые деньги: Как получить от государства выплату на карту

Елена Прошина
37 минут назад

Россияне могут получить на карту автоматически зачисляемую выплату от государства без значительных бюрократических проволочек. Об этом пишет издание PRIMPRESS.

Как получить от государства выплату на карту
Фото: ReutersReuters

Речь идет о налоговом вычете, предусмотренном в случае оплаты человеком лечения и покупки лекарств для ребенка. Такой порядок получения возмещения доступен всем официально работающим гражданам.

Сума, на которую распространяется «кэшбек» со стороны государства, не должна превышать 120 000 рублей. Оно может вернуть гражданину не более 13% от нее в виде налогового вычета. При этом работающий человек может получить до 15 600 рублей за год.

Для получения этих средств не придется дожидаться окончания финансового года. Также не требуется оформлять налоговую декларацию. Для оформления вычета следует предоставить в налоговую службу чеки об оплате медицинских услуг, а также свидетельство о рождении ребенка. После этого вычеты будут идти в соответствии с размером зарплаты.

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Издание приводит пример того, как рассчитывается количество денег, положенных к возврату гражданину. Например, мать с начала года потратила на лечение своего ребенка в общей сложности 45 000 рублей, а ее зарплата равно 40 000 рублей. В октябре того же года у нее должны вычесть из зарплаты в виде налога на доходы физлиц на 5200 рублей.

Получив в отделении налоговой службы справку о праве на вычет, она передает ее работодателю до конца октября. После этого ей в октябре не будут вычитать налог на доходы физлиц. Кроме того, ее вычет будет учтен и в ноябрьской зарплате. В общей сложности, родительница получит возврат в размере 5850 рублей.
Личный счет,Федеральная налоговая служба,
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