Россияне загнали себя в долговую яму

Уровень долговой нагрузки россиян увеличился с 27% до 35% их дохода в первой половине 2021 года. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на расчеты "Карты кредитной активности" проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков".

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По данным газеты, по итогам первого полугодия задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,6% и составила 22,64 трлн рублей. Самым закредитованным регионом России стала Республика Тыва (78%). Также в антилидерах Калмыкия (64%), Ленинградская область (50%), Удмуртия (50%) и Чувашия (50%), пишут "Известия". Лучшие показатели по уровню долговой нагрузки продемонстрировали Чечня (13%), Дагестан (11%), Ингушетия (11%), Крым (5%) и Севастополь (6%).

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В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) газете рассказали, что сейчас в среднем по стране на одного заемщика приходится 2,1 кредита.

"Показатель долговой нагрузки продолжает расти, однако темпы роста сильно замедлились", - сообщил изданию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Эксперты ОНФ отметили, что на повышение долговой нагрузки повлиял рост среднего размера практически всех категорий заимствования.

"Наши наблюдения демонстрируют еще одну интересную тенденцию: в некоторых регионах с высокой насыщенностью кредитов всех категорий растет средний чек "займов до зарплаты". То есть высока вероятность того, что заемщики, которым из-за высокого показателя долговой нагрузки банки в кредитовании отказывают, все чаще идут за средствами на микрофинансовый рынок, где кредиторы более лояльны в этом смысле", - рассказала газете руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Она отметила, что среди банкротных дел немало таких, когда заемщик имеет 2-3 просроченных кредита в банке и около 20 просроченных займов в микрофинансовых организациях.

"Деньги на микрофинансовом рынке дороже, скатывание в дефолт происходит быстрее. Существует риск перехода таких неразумных заемщиков на нелегальный рынок", - добавила Лазарева.