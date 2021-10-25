Как обезопасить накопления в период турбулентности

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов заявил, что диверсифицированный портфель накоплений сохранит деньги даже в самые турбулентные периоды на рынке. При этом пересматривать свои позиции в случае краткосрочных колебаний рынка не стоит. Он также считает, что существенное падение цены активов является поводом докупить в портфель что-то из подешевевшего, передает РИА Новости.

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Денисов отметил, что начинающим инвесторам следует обратить внимание на облигации федерального займа и крупных российских банков и компаний, так как эти инструменты надежны и могут стать хорошей альтернативой депозиту.

«Частному инвестору часто сложно выбрать, какие бумаги приобретать, поэтому я рекомендую паи биржевых фондов. Так как биржевой фонд — это готовый портфель акций или облигаций, собранный управляющей компанией, то и риск вложений в фонд ниже, чем в отдельную бумагу», – цитирует Денисова агентство.

По словам главы Мосбиржи, ключевой ошибкой новичков является инвестирование без представления о принципах работы рынка. Другая ошибка – отсутствие финансовой подушки безопасности и инвестирование всех накоплений в инструменты фондового рынка.

«И, наконец, еще одна ошибка — считать, что инвестируя можно долгое время получать сверхдоходы. Средняя доходность за десять лет, скажем, американского рынка, это около десять процентов годовых», – добавил он.