Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.19
Войти в почту

Российские банки бросились повышать ставки по вкладам

Секрет Фирмыиещё 1
48 минут назад

Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Росбанк с 25 октября повысили ставки по депозитам. Совкомбанк наметил этот процесс на 28 октября. Ещё четыре банка готовы повысить ставки в ближайшее время. Об этом рассказал Forbes. Ранее Банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд. Показатель вырос сразу на 0,75 п. п. — до 7,5% годовых. Такого резкого повышения не ожидали даже аналитики.

Банки бросились повышать ставки по вкладам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россельхозбанк с 25 октября запустил две акции с максимальной ставкой по депозитам в 8% годовых. Росбанк повысил ставки по вкладам ещё до решения Центробанка — на 0,25–0,75 п. п. А с 25 октября клиенты Росбанка на определённых условиях могут получить дополнительные 2,5 п. п. к основной ставке 7,5% годовых, уточнило издание. Ставки также повысили и в Промсвязьбанке (ПСБ).

Видео дня

«Реагируя на рыночную конъюнктуру и начало высокого сезона на рынке вкладов, мы повысили ставки по всей линейке депозитов физлиц на 0,4–0,45 п. п., максимально до 8% годовых», — сообщили в ПСБ.

Повышение ставки по вкладам в рублях на 0,2 п. п. планирует с 28 октября и Совкомбанк. Максимальная ставка составит 7,5%, а при выполнении условий по «Халве» — 8,5%.

До конца года повысят ставки по краткосрочным вкладам физических лиц на 0,5–1 п. п. в банке «Санкт-Петербург». Подобная мера также в планах у Московского кредитного банка (МКБ), Альфа-банка и Райффайзенбанка.

ВТБ уже повышал ставки по вкладам до 7,5 и 8% в августе и сентябре. И продолжит в этом направлении, «опираясь на сигналы регулятора и изменение конъюнктуры рынка».

В течение года банки последовательно повышали доходность вкладов. Максимальная ставка в десяти крупнейших банках выросла до 6,5% в середине октября.

В октябре ещё до повышения ставки Центробанком в шестой раз подряд «Секрет» сообщал, что банки в России стали массово повышать ставки по вкладам. Аналитики полагали, что россияне, вероятнее всего, «предпочтут не сберегать, а тратить, в том числе на товары длительного пользования, ремонт или отдых».

22 октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,75 п. п. — до 7,5% годовых. Последний раз показатель был на этой отметке с 14 июня по 26 июля 2019 года. Аналитики Bloomberg ранее ожидали, что ЦБ резко поднимет ставку, но они считали, что она достигнет 7,25%, причём к концу года. Регулятор начал поднимать ставку с марта, когда она ещё находилась на минимальной отметке в 4,25%.

В сентябре Центробанк повышал ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 6,75% годовых. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России вряд ли снизит ставку раньше, чем люди будут довольны доходностью вкладов.

Личный счет,Эльвира Набиуллина,Московский кредитный банк,Банк "Санкт-Петербург",Росбанк,Совкомбанк,Альфа-банк,Райффайзенбанк Австрия,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,Россельхозбанк,Центральный банк России,Bloomberg,Forbes,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители