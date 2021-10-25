ПФР предупредил россиян о риске лишиться 10 тысяч рублей

Россиянам, не обращавшимся за единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей к учебному году, следует сделать это до 1 ноября. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

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Данную сумму по приказу президента России Владимира Путина начали перечислять всем гражданам с детьми-школьниками еще с августа 2021 года.

Предполагалось, что выплата поможет подготовить ребенка к началу учебного года, купить все необходимое для школы. Для ее получения необходимо подать заявление в ПФР, либо через сайт Госуслуг. Заявления принимаются до 1 ноября.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2022 году все соцвыплаты и материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции 2021 года, которая складывается выше прогноза. Министр подчеркнул, что в ходе рассмотрения бюджета во втором чтении все планируемые индексации проработают и учтут.