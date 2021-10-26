Стало известно, когда подешевеет красная икра

Цены на красную икру снизились в магазинах незначительно, более значительного снижения следует ждать ближе к весне, заявил вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

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Фомин сказал, что в 2021 году «был хороший вылов горбуши и, соответственно, выросли объемы производства красной икры», цены на горбушу в опте уже снизились, передает «Вечерняя Москва».

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«Товара много, поэтому низкие цены будут до весны. На красную икру пока цены снизились незначительно. До Нового года существенного снижения цен ожидать не стоит. Но после – чем ближе к весне, тем цены будут дешевле. Но до новой путины, которая начнется в июле 2022 года, красную икру нужно будет продать. Остатки большие, поэтому цена будет снижаться», – сказал эксперт.

Также Фомин привел данные, по которым икра дорожает из года в год и в сравнении с 2012 годом цена на продукт выросла в 4,7 раза.

Чем больше вылов тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча), тем больше икры и более стабильны цены. Так, низкий вылов такой рыбы в 2020 году привел к резкому росту цен на икру – в 1,6 раза. В 2021 году, несмотря на увеличение вылова в 1,7 раза, пока существенного снижения цен не произошло.

Отмечается, что причин для изменения цен в магазинах к концу года на всю рыбу и рыбную продукцию нет, дефицита данного товара не наблюдается. При этом перед новогодними праздниками традиционно идет рост розничных цен на деликатесные виды продукции: икра, крабы, креветки, осетрина. Однако затем цены вновь стабилизируются.

Таким образом, по фактору вылова для большинства объектов промысла предпосылок для роста или снижения цен нет.

«Но будут еще играть роль факторы динамики инфляции, стоимость топлива, курс валюты, трудовые ресурсы (непонятно, насколько COVID повлияет на этот фактор до конца года). Так что с учетом роста инфляции и подорожания топлива следует ожидать медленного, «ползучего» роста цен по всем позициям», – добавил Фомин.

Он отметил, что к весне стоит ожидать снижения цен не только на горбушу, но и на минтай. Рыба станет дешевле из-за избытка предложения на рынке, связанного с ограничением импорта в Китай.