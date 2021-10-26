₽15 000 каждому: эксперт о возможности доплаты пенсионерам

Российские общественники и простые граждане активно выступают в интернете за то, чтобы государство повторило единоразовую выплату в размере 10 тыс. рублей всем пенсионерам. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «МК».

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Петиции о необходимости такой акции появились еще в сентябре 2021-го года - сразу после того, как всем пенсионерам было начислено по 10 тыс. рублей от властей в качестве меры поддержки на фоне роста темпов инфляции.

Изначально общественниками предлагалось раздать пенсионерам средства в честь Дня пожилого человека, который празднуется 1 октября. Но теперь их просьбы связаны с наступлением Нового года. Для пожилых просят выделить деньги на новогодний стол.

Главный предлог остался таким же, как и ранее — только по официальным прогнозам, до завершения года уровень инфляции должен составлять минимум 7,4%. Президента России Владимира Путина в интернете просят также оказать поддержку пенсионерам деньгами.

Как полагает экономист Андрей Лобода, вероятность того, что президент откликнется на просьбу людей, не нулевая. Важнейшим фактором «за» может стать огромная прибавка средств к федеральному бюджету за счет роста цен на нефть и газ.

Эксперт считает, что именно неожиданные доходы от реализации углеводородов могут выступить основанием для назначения пожилым гражданам РФ прямых денежных выплат накануне Нового года в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.