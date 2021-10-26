Эксперт спрогнозировал скачок инфляции

Глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов считает, что инфляция в России закрепится на уровне в восемь - девять процентов. Об этом сообщает «Ура.ру».

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«У меня складывается впечатление, что мы входим в период, когда инфляция будет находиться на уровне десятилетней давности» - заявил Борисов.

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Он напомнил, что в 2000 - 2010 годах инфляция в РФ составляла от шести до десяти процентов, а с 2010-го по 2020 год была сравнительно низкой - четыре - пять процентов.

«Нужно быть готовыми, что вернемся к 8-10 процентам и власти это понимают», - заявил Борисов.

Он отметил, что в связи с этим президент поставил задачу повысить доходы населения.

Борисов связал рост цен на продукты в стране с внешними факторами: на глобальных рынках биржевые цены на продовольственные товары за год выросли на 30 процентов.

«А раз мы живем в открытой экономике, влияние неизбежно. На мировых рынках формируются цены на такие товары, как сахар, рис, рыба, различные бобовые культуры», - объяснил он.

Министр экономического развития Максим Решетников объяснял разгон продовольственной инфляции нетипичным ростом цен на овощи и фрукты, а также подорожанием мяса.

Решетников подчеркивал, что, несмотря на изменение оценки инфляции, планы правительства по индексации тарифов не изменятся: в 2022 году рост цен на услуги ЖКХ не превысит четырех процентов.

К концу сентября, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция в продовольственном сегменте достигла 9,41 процента. Заметнее всего подорожали капуста (на 77,05 процента), картофель (на 52,53 процента), морковь (на 30,16 процента) и лук (на 29,21 процента), писали «Ведомости».