СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней

В период нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года, отделения СберБанка продолжат работать в обычном режиме. Клиенты смогут получить все необходимые услуги, сообщает пресс-служба банка. Со списком офисов и графиком их работы можно ознакомиться на официальном сайте в разделе "Отделения и банкоматы". Также режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в том числе в самом отделении СберБанка и в разделе "На карте" мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Банкоматы и информационно-платежные терминалы также работают в обычном режиме. Списания платежей по кредитам физических лиц с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут выполняться в соответствии с подписанным клиентом кредитным договором и не будут переноситься на более поздние даты. Платежи для корпоративных клиентов в нерабочие дни, объявленные правительством, банк будет проводить в обычном режиме — то есть по графику выходных дней (30-31 октября и 4-7 ноября) и будних дней (в остальные даты). Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 31 октября, будет перенесена на 1 ноября (как обычно по воскресеньям). С 1 по 3 ноября включительно пролонгация вкладов будет осуществляться в штатном режиме. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 4-7 ноября, будет перенесена на 8 ноября. Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы. Зачисление заработной платы и пенсии на счета физических лиц будет осуществляться по следующей схеме: 28, 29 октября и с 1 по 3 ноября зачисление денежных средств по всем договорам будет осуществляться в штатном режиме. 30, 31 октября и с 4 по 7 ноября будет осуществляться выплата по договорам, по которым предусмотрена возможность и есть согласие юридического лица на проведение операций в выходные и праздничные дни. В период празднования Дня народного единства, 4 ноября будут работать только дежурные офисы, 5 ноября – рабочий день по режиму субботы. Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.