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Деньги сгорят: экономист предрек банкам крах

Алиса Селезнёва
50 минут назад

Банковская система в большинстве стран мира сейчас поддерживается искусственно при помощи постоянной эмиссии. Такое мнение, по данным DEITA.RU, высказал известный российский экономист Валентин Катасонов.

По его словам, сегодня банки работают за счет системы так называемого частичного резервирования. Благодаря ей, кредитные организации выдают займы, общий объем которых почти в десять раз превосходит размер их собственных резервов. Таким образом, в экономике находятся ничем не обеспеченные деньги.

Такая политика кредитования поддерживается Центробанками стран, запускающими печатные станки и вливающими в экономику новые объемы валюты, не давая прерваться денежным цепочкам. Это и позволяет сохранять устойчивость всей системы, пояснил экономист.

Российские банки бросились повышать ставки по вкладам

Катасонов отметил, что, если прекратить постоянную эмиссию, то банки очень быстро обрушатся, а деньги, которые они аккумулируют, просто «сгорят».

Будущий крах сложившейся сейчас системы обещает быть поистине катастрофическим из-за того, что экономика, по сути, должна будет сжаться почти в десять раз, констатировал эксперт.

Ранее Валентин Катасонов допустил, что в ближайшем будущем курсы доллара и золота начнут двигаться в разных направлениях: золото стремительно подорожает, а американскую валюту ждет обвал до исторических минимумов. По его словам, главы крупнейших мировых финансовых институтов уже давно обсуждают необходимость возвращения золотого обеспечения денег, чтобы остановить бесконтрольную работу печатного станка в США, разгон инфляции и глобальные кризисы.
Личный счет,Видео,Валентин Катасонов,
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