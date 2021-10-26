Деньги сгорят: экономист предрек банкам крах

Банковская система в большинстве стран мира сейчас поддерживается искусственно при помощи постоянной эмиссии. Такое мнение, по данным DEITA.RU, высказал известный российский экономист Валентин Катасонов.

По его словам, сегодня банки работают за счет системы так называемого частичного резервирования. Благодаря ей, кредитные организации выдают займы, общий объем которых почти в десять раз превосходит размер их собственных резервов. Таким образом, в экономике находятся ничем не обеспеченные деньги.

Такая политика кредитования поддерживается Центробанками стран, запускающими печатные станки и вливающими в экономику новые объемы валюты, не давая прерваться денежным цепочкам. Это и позволяет сохранять устойчивость всей системы, пояснил экономист.

Катасонов отметил, что, если прекратить постоянную эмиссию, то банки очень быстро обрушатся, а деньги, которые они аккумулируют, просто «сгорят».

Будущий крах сложившейся сейчас системы обещает быть поистине катастрофическим из-за того, что экономика, по сути, должна будет сжаться почти в десять раз, констатировал эксперт.