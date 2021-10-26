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Госдума одобрила увеличение МРОТ

Мария Иванова
39 минут назад

Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране на 6,4 процента, до 13 617 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый МРОТ вступит в силу с 1 января 2022 года

Законопроект о повышении этого показателя в Думу внесло правительство. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что в новом году МРОТ вырастет на 825 рублей.

В кабмине рассчитывают, что благодаря этому вырастут зарплаты около 2,7 млн работников, почти половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Дополнительные расходы реального сектора экономики на повышение МРОТ составят 17,4 млрд рублей.

К минимальному размеру оплаты труда в России привязаны многие социальные выплаты.

К примеру, размер выплат по больничному растет вместе с МРОТ. Сейчас максимальная сумма такой выплаты составляет 2434,25 рубля в день. Как и МРОТ, она вырастет с 1 января 2022 года.

В 2022-м максимальное пособие по безработице в России также поднимут до нового уровня МРОТ. В 2021 году размер пособия составил 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года.

Личный счет,Видео,Госдума,
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