Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.44
Войти в почту

100 рублей за доллар: экономисты предрекли падение российской валюты

Рамблер
30 минут назад

Главными угрозами для российской национальной валюты являются падение объемов потребления из-за цен на энергоносители, замедление темпа роста ведущих мировых экономик и неопределенность на мировых рынках. До конца года вряд ли стоит ожидать серьезного падения, а вот дальше вполне возможен курс в 100 рублей за доллар, заявили «Свободной прессе» экономисты.

100 рублей за доллар: экономисты предсказали падение рубля
Фото: ТАССТАСС

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5 процента. Регулятор решил ужесточить свою политику на фоне разгона инфляции и рубль начал активно расти. На торгах Московской биржи 25 октября доллар стоил 69,75 рубля, потеряв 58,25 копейки. Евро упал ниже 81 рубля впервые с 21 июля прошлого года.

Видео дня

По мнению экономистов, до конца этого года серьезных колебаний курса рубля ожидать не стоит. Однако в 2022 году нацвалюта может продемонстрировать падение до 100 рублей за доллар.

«При этом ждать падения рубля в разы, как это было, например, в 2014 году, скорее всего, не стоит. Падение курса рубля по образу и подобию 2008 года, когда рубль потерял к доллару около 50%, такое вполне возможно. Уровень в 100 рублей мы увидеть можем, но это точно не в этом году», - пояснил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко.

Он отметил, что против рубля сейчас играет падение объемов потребления из-за цен на энергоносители и текущая политика Центробанка России, резко поднявшего ключевую ставку. Также на российскую валюту оказывает влияние попытка регулятора помощью укрепления курса рубля сгладить инфляцию.

У рубля осталась пара месяцев: россиян призвали скупать доллары

«Локально в краткосрочном плане это безусловно поможет, но в долгосрочном плане это создаст еще более худшие условия для функционирования российской экономики, потому как это будет происходить исключительно через ограничения свободного рынка и через падение нормы прибыли в большинстве отраслей нашей экономики и через возникновение дефицита», — уверен он.

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в свою очередь отметил, что прогнозы по восстановлению экономик США и Китая не оправдываются и, «если что-то начнется на международных рынках, российский рубль и действия Центробанка будут достаточно прагматичны».

«Центробанк будет защищать ведущие отрасли, ориентированные на экспорт. И куда улетит рубль уже не приходится прогнозировать, а можно будет только радоваться, если вы купили валюту», — констатировал эксперт.

Личный счет,Ярослав Кабаков,Владимир Левченко,Московская биржа,Центральный банк России,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители