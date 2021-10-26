100 рублей за доллар: экономисты предсказали падение рубля

Главными угрозами для российской национальной валюты являются падение объемов потребления из-за цен на энергоносители, замедление темпа роста ведущих мировых экономик и неопределенность на мировых рынках. До конца года вряд ли стоит ожидать серьезного падения, а вот дальше вполне возможен курс в 100 рублей за доллар, заявили «Свободной прессе» экономисты.

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Ранее Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5 процента. Регулятор решил ужесточить свою политику на фоне разгона инфляции и рубль начал активно расти. На торгах Московской биржи 25 октября доллар стоил 69,75 рубля, потеряв 58,25 копейки. Евро упал ниже 81 рубля впервые с 21 июля прошлого года.

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По мнению экономистов, до конца этого года серьезных колебаний курса рубля ожидать не стоит. Однако в 2022 году нацвалюта может продемонстрировать падение до 100 рублей за доллар.

«При этом ждать падения рубля в разы, как это было, например, в 2014 году, скорее всего, не стоит. Падение курса рубля по образу и подобию 2008 года, когда рубль потерял к доллару около 50%, такое вполне возможно. Уровень в 100 рублей мы увидеть можем, но это точно не в этом году», - пояснил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко.

Он отметил, что против рубля сейчас играет падение объемов потребления из-за цен на энергоносители и текущая политика Центробанка России, резко поднявшего ключевую ставку. Также на российскую валюту оказывает влияние попытка регулятора помощью укрепления курса рубля сгладить инфляцию.

«Локально в краткосрочном плане это безусловно поможет, но в долгосрочном плане это создаст еще более худшие условия для функционирования российской экономики, потому как это будет происходить исключительно через ограничения свободного рынка и через падение нормы прибыли в большинстве отраслей нашей экономики и через возникновение дефицита», — уверен он.

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в свою очередь отметил, что прогнозы по восстановлению экономик США и Китая не оправдываются и, «если что-то начнется на международных рынках, российский рубль и действия Центробанка будут достаточно прагматичны».