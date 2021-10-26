Греф назвал способ преодоления бедности

В ближайшее время новые технологии помогут более точно работать над преодолением бедности в России. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Глава Сбербанка рассказал президенту о постепенном переводе всех систем кредитной организации на новую платформу, которая не зависит от импортного программного продукта и позволяет увеличить скорость операций и трудоемкость.
При этом Герман Греф подчеркнул, что, благодаря новым цифровым технологиям, в ближайшее время можно будет «значительно более точно работать с преодолением бедности».
«Сейчас Правительство работает очень плотно над созданием социального казначейства. В принципе это, конечно, будет прообраз возможных целевых выплат конкретным людям, которые нуждаются по тем или иным основаниям», - пояснил он.
Также председатель правления Сбербанка констатировал, что внедрение новой платформы, новых системных и облачных решений сократило число сбоев и позволило в этом году без проблем осуществить дополнительные единовременные социальные выплаты.
Ранее президент России Владимир Путин в обращении к Госдуме назвал главным врагом страны низкие доходы граждан. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заверил, что депутаты в ближайшее время выработают предложения по решению этой проблемы.