Названа цена самой дорогой поддельной сумки в России

Самой дорогой поддельной сумкой, которую пытались продать в России, стала реплика Hermes Birkin: ее выставили на продажу за 1,6 млн рублей. Об этом «Газете.ру» рассказали представители ресейл-платформы Oskelly.

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Всего за последний год на Oskelly пытались продать контрафактную продукцию на общую сумму примерно в 75 млн рублей.

Каждый день платформа фиксирует от пяти до десяти подделок, которые не проходят экспертизу.

Чаще всего пользователи пытаются продать поддельные сумки люксовых брендов - их доля в общей массе контрафакта составляет 50 процентов. На втором месте - одежда и аксессуары (30 процентов), на третьем - обувь (20 процентов).

Ранее «РБК Стиль» рассказало, как в разных стран наказывают за поддельные бренды.

Соучредитель консалтингового проекта Easy France Pass, специалист по французским налогам Дарья Тарнопольская рассказала, что за использование подделки во Франции можно получить до 300 тыс. евро штрафа и до трех лет лишения свободы. Чаще всего подделки выявляют на вокзалах, в портах или аэропортах страны. Если речь идет о высококачественных репликах, их разоблачают в официальных сервисах брендов по ремонту, куда владелец подделки может обратиться по незнанию.