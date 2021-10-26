Деньги могут вернуть: кому положены выплаты по советским вкладам

Портал DEITA.RU напомнил, что россияне, не закрывшие свои сберегательные книжки в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, могут получить денежные компенсации. Размер компенсации зависит от возраста вкладчика и даты закрытия книжки.

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Тем, кто родился в 1946 - 1991 годах, компенсируют вклады в двойном объеме, а родившимся в 1945 году и раньше - в тройном (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году).

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Также размер компенсации будет зависеть от года закрытия вклада. При закрытии счета в 1992 году, коэффициент будет равен 0,6, если это произошло в 1993-м - 0,7 и так далее. Также право на компенсации есть у наследников вкладчиков.

Госдума несколько раз переносила сроки полной компенсации старых вкладов. Согласно последнему решению (пока принято в первом чтении), компенсация не состоится до 1 января 2025 года.

Новый законопроект, как и предыдущие, приостанавливает начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора». Этот закон был принят в 1995 году, он гарантирует восстановление сбережений граждан. Его действие приостанавливали с 2003 года из-за отсутствия источников финансирования и законодательной базы.

Сбережения должны были переводить в целевые долговые обязательства России, но законы, предусматривающие перевод вкладов и порядок их обслуживания, пока не приняты.

На размер индексации советских банковских вкладов влияет базовая стоимость необходимого социального набора из старого закона. Замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что этот индекс не рассчитывается Росстатом, а закон не устанавливает четкий порядок его расчета.

По словам замминистра, если бы эту величину все же рассчитали, она составила бы примерно 2,5 объема всего федерального бюджета страны в год.

Моисеев подчеркивал, что власти России не изымали советские вклады.