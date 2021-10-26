Банкомат «съел» карту: что делать?

В эпоху безналичного расчета у многих найдется собственный список страхов, связанных с банковской картой. Можно забыть ПИН-код, данные карты могут попасть к мошенникам, а ее саму может просто «съесть» банкомат. Подробнее о последнем читайте в материале «Рамблера».

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Почему банкомат съел вашу карту?

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Встречаются несколько основных причин для того, чтобы банкомат конфисковал карту:

• Карта находится в стоп-листе по причине кражи/утери;

• Клиент ввел неправильный ПИН-код более 3-х раз;

• Банкомат затормозил и «съел» карту;

• Закончился срок действия карты;

• На карте есть повреждения или размагнитилась полоса;

• Подозрительная, с точки зрения банка, операция (например, снятие абсолютно всех средств со счета);

• Вышел лимит по времени (чаще всего такое происходит, когда клиент забывает забрать карту).

А если банкомат все-таки завис?

Во-первых нельзя пытаться вытащить карту самостоятельно. Это, с одной стороны, бесполезно, а с другой, может привести к дальнейшему разбирательству правоохранительных органов и банка с владельцем карты.

«В этом случае есть вероятность задержания клиента для выяснения причин и установления, не является ли человек мошенником. Также, по факту данного происшествия клиенту может быть инкриминирована попытка взлома банковского устройства, а это уже попадает под соответствующую статью уголовного кодекса», — пояснил директор компании «АТМ Альянс» Денис Кучаев.

Во-вторых, рекомендуется сразу заблокировать карту, чтобы уберечь свои средства от списания мошенниками.

В-третьих, необходимо обратиться к сотрудникам банкам. Если банкомат находится в отделении - попросить сотрудников подойти и проверить аппарат. Если же вы пытались воспользоваться цифровым устройством вне стен банка, требуется позвонить по номеру телефона, указанному на самом банкомате. Ответ поступит из контакт-центра, где подскажут, в каком отделении вам помогут забрать карту без перевыпуска.