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Россияне накопили миллиарды долларов

Елена Прошина
17 минут назад

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основании данных Банка России за сентябрь рассказал, в каких кредитных организациях россияне предпочитают хранить валюту, пишет «Прайм».

Россияне накопили миллиарды долларов
Фото: ReutersReuters

По его расчетам, по росту вкладов физических лиц в иностранной валюте в сентябре лидирует «СМП Банк» (рост на 0,9 млрд долларов, или на 93,5% - почти вдвое). За ним следует «Газпромбанк» (рост на 0,2 млрд долларов, или на 3,6%). На третьем месте ВТБ (на 0,1 млрд долларов, или на 0,7%).

В тройку лидеров по оттоку вкладов физлиц в иностранной валюте в сентябре вошли Райффайзенбанк (падение на 0,1 млрд долларов, или на 2,8%), Сбербанк (на 97 млн долларов, или на 0,3%) и «Металлинвестбанк» (на 26 млн долларов, или — на 20,5%).

В целом, по словам Осадчего, вклады физлиц в иностранной валюте в сентябре выросли на 1,4 млрд долларов, или на 1,5% - до 94,1 миллиарда долларов. В том числе объем средств на счетах увеличился на 0,3 млрд долларов, или на 0,5%, объем депозитов вырос на 1,2 млрд долларов, или на 3,3%.

Личный счет,Максим Осадчий,КБ "Северный морской путь",Металлинвестбанк,Банк Корпоративного Финансирования,Райффайзенбанк Австрия,Банк ВТБ,Газпромбанк,Сбербанк России,Центральный банк России,
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