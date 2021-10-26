Начнется в ближайшее время: россиян предупредили о девальвации рубля

Рубль, который в 2021 году стал относительно доходным инструментом, может начать падение уже в ближайшее время, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, пишет «Инвест-Форсайт».

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По словам Деева, в этом году, особенно осенью, на рубль позитивно влияли сразу несколько факторов, в том числе рост нефтяных котировок, относительное спокойствие на внешних рынках и рост спроса на рисковые активы, а также увеличение ключевой ставки ЦБ.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что в следующем году глобальная инфляция длительное время будет высокой. Таким образом, рост стоимости импорта будет оказывать влияние на внутренние процессы. На этом фоне ЦБ продолжит активно поднимать ключевую ставку.

Нефтяные котировки, как минимум, до конца зимы будут высокими. Вместе с тем есть опасность замедления глобальной экономики, когда будут нарастать различные негативные процессы, среди которых слабое восстановление, кризис в КНР, рост стоимости сырья, логистики и другие. По мере того, как развитые страны будут ужесточать монетарную политику, у инвесторов будет падать интерес к рисковым активам.