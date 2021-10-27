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Стаж до 90-х: часть пенсионеров ждет надбавка

Мария Иванова
27 минут назад

С 2022 года увеличится число россиян, получающих сельскую надбавку к пенсии: право на нее получат все работники сельского хозяйства со стажем до 1992 года, вне зависимости от места проживания. Об этом рассказала «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

Стаж до 90-х: часть пенсионеров ждет надбавка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 1 января 2021 года надбавка для сельских пенсионеров составляет 1511 рублей 12 копеек. После индексации в 2022-м фиксированной выплаты вырастет и размер надбавки.

Российские пенсионеры, имеющие большой стаж работы в селах, получают доплату в 25 процентов к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

Сейчас у жителей сел есть право на фиксированную доплату при соблюдении трех условий: нужно иметь 30 и более лет стажа работы в сельском хозяйстве, жить в селе и не работать.

С 1 января 2022 года требование, касающееся жизни в селе, перестанет действовать. Пенсионеры продолжат получать выплату, даже если переедут в город или если их сельское поселение станет городской территорией.

Пенсионерам, переставшим получать доплату из-за переезда в город, возобновят ее начисление в беззаявительном порядке - обращаться в ПФР им не придется.

При подсчете сельского стажа учитывается любая работа до 1992 года в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях. Надбавки выплачивают бывшим агрономам, трактористам, ветеринарам, пчеловодам (всего более 500 профессий).

В 2021 году сельские надбавки получают более 900 тысяч пенсионеров.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,"Российская газета",
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