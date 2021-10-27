Стаж до 90-х: часть пенсионеров ждет надбавка

С 2022 года увеличится число россиян, получающих сельскую надбавку к пенсии: право на нее получат все работники сельского хозяйства со стажем до 1992 года, вне зависимости от места проживания. Об этом рассказала «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).
С 1 января 2021 года надбавка для сельских пенсионеров составляет 1511 рублей 12 копеек. После индексации в 2022-м фиксированной выплаты вырастет и размер надбавки.
Российские пенсионеры, имеющие большой стаж работы в селах, получают доплату в 25 процентов к страховой пенсии по старости или по инвалидности.
Сейчас у жителей сел есть право на фиксированную доплату при соблюдении трех условий: нужно иметь 30 и более лет стажа работы в сельском хозяйстве, жить в селе и не работать.
С 1 января 2022 года требование, касающееся жизни в селе, перестанет действовать. Пенсионеры продолжат получать выплату, даже если переедут в город или если их сельское поселение станет городской территорией.
Пенсионерам, переставшим получать доплату из-за переезда в город, возобновят ее начисление в беззаявительном порядке - обращаться в ПФР им не придется.
При подсчете сельского стажа учитывается любая работа до 1992 года в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях. Надбавки выплачивают бывшим агрономам, трактористам, ветеринарам, пчеловодам (всего более 500 профессий).
В 2021 году сельские надбавки получают более 900 тысяч пенсионеров.