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Какие неприятности может принести дебетовая карта

Лера Букина
58 минут назад

Риски, связанные с дебетовыми картами, по большей части можно отнести к ситуативным, чем к постоянным. Постоянной угрозой для держателей расчетных карт является мошенничество, заявил агентству «Прайм» эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Какие неприятности может принести дебетовая карта
Фото: ТАССТАСС

По его словам, самая неприятная история – это блокировка карты в случае перевода на нее более 600 тысяч рублей в соответствии с требованиями «антиотмывочного» 115-ФЗ. У банка могут появиться подозрения, что деньги получены в результате уголовно наказуемой деятельности, а клиент будет вынужден доказывать обратное.

Также бывают случаи, когда банкомат взимает комиссию из-за изменения тарифа или «зажевывает» карты. В обоих случаях на решение проблемы может потребоваться несколько дней.

Переславский советует также аккуратно пользоваться овердрафтом, так как, по сути, это краткосрочный кредит на дебетовой карте, по которому в некоторых банках ежедневно списывается комиссия.

Эксперт советует внимательно читать договор на обслуживание и при необходимости задавать вопросы. Также стоит подбирать оптимальные недорогие тарифы и не забывать про комиссионные вознаграждения по этим тарифным планам, подытожил Переславский.

Ранее сообщалось, что в России хотят ужесточить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы. Систему, которая анализирует каждую транзакцию и присваивает ей метку, характеризующую надежность, планируют распространить на все входящие платежи, включая переводы через терминалы.

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