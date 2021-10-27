Как сэкономить на услугах ЖКХ в нерабочие дни

Многие граждане проведут нерабочие дни, объявленные в России с 30 октября по 7 ноября, на даче или в путешествии. Так как квартира будет пустовать, это поможет сэкономить деньги на коммунальных платежах, пишет «Российская газета».

Фото: ТАСС ТАСС

Отсутствие в квартире в нерабочие дни и праздники не является поводом не платить за ЖКУ, однако можно снизить сумму в платежке, попросив перерасчет у управляющей или ресурсоснабжающей организации. Об этом изданию заявила доцент Финансового университета при Правительстве РФ, член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в ЖКХ Сусана Киракосян.

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Это можно сделать, если человек не находился в квартире более пяти полных календарных дней подряд. Этот факт необходимо подтвердить документально.

Другим поводом для перерасчета может стать отсутствие индивидуальных приборов учета (счетчиков) коммунальных услуг. При этом на руках нужно иметь акт об отсутствии технической возможности их установки.

Акт и поверка приборов не требуются, если отсутствие всех проживающих в квартире связано с форс-мажором. Однако нужно будет доказать как отсутствие всех потребителей, так и факт форс-мажора.

Собственник может направить заявление о временном отсутствии исполнителю услуг как до своего отъезда, так и после, но не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия.

По истечении 30 дней потребитель также может обратиться с заявлением о перерасчете. В такой ситуации перерасчет производят за период временного отсутствия с учетом платежей, которые ранее были начислены за период перерасчета.

Перерасчет суммы платы осуществляется пропорционально количеству дней периода временного отсутствия человека в помещении, но не более чем за 6 месяцев. При увеличении периода отсутствия потребителю нужно снова обращаться с заявлением о перерасчете. При этом день отбытия и прибытия не учитываются.

Исполнитель должен произвести перерасчет размера платы за коммунальные услуги в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления потребителя. И он осуществляется лишь за тот период, который подтвержден документально.

Временное отсутствие в квартире нужно доказать, приложив к заявлению акт об отсутствии технической возможности установки счетчика в помещении, авиа- или ж/д билеты, справку из стационара, справку о командировке, заверенную по месту работы, справку о временной регистрации. Также рассматриваются справки от садового и огороднического товарищества.