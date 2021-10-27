Банкир рассказал, как приумножить сбережения

Глава крупнейшего крымского банка РНКБ Михаил Якунин рекомендовал россиянам, желающим сохранить и приумножить свои накопления, выбрать вклады, а не банковскую ячейку. Средства, хранящиеся в ячейке, обесцениваются под влиянием инфляции, заявил он РИА Новости.

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Еще один минус ячейки – комиссии за обслуживание, отметил Якунин.

«Средства в банковской ячейке обесцениваются под влиянием инфляции, а средства на банковских счетах обеспечивают гражданину доход, ее нивелирующий или превышающий», – подчеркнул глава РНКБ.

Банкир отметил, что благодаря той же дебетовой карте клиент может получить прямую финансовую выгоду. Необходимо лишь правильно использовать все ее возможности, указал он.

Еще одно преимущество вклада или карты перед ячейкой – круглогодичный доступ к сбережениям в любое время, подчеркнул Якунин.

«Даже при наступлении экстренных ситуаций можно досрочно в любой момент расторгнуть депозитный вклад без визита в офис, а доступ к банковскому сейфу ограничен режимом работы отделения банка. Кроме того, не все офисы банков оснащены банковскими ячейками», – подытожил банкир.