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«Доллару осталось недолго»: экономист посоветовал спасать сбережения от «обнуления»

Лера Букина
37 минут назад

Американскому доллару осталось недолго существовать, заявил российский экономист Валентин Катасонов. По его мнению, доллар обвалится, когда крупнейшие международные финансовые организации примут решение вернуть золотое обеспечение всем валютам. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Экономист призвал россиян спасать сбережения от «обнуления»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В этом случае курс золота значительно вырастет, а оценка доллара, напротив, резко обвалится до рекордного минимума. Тогда все накопления в долларах фактически «обнулятся», полагает Катасонов. Он назвал такой исход катастрофой планетарного масштаба, которая подорвет гегемонию доллара и навсегда поменяет всю мировую финансовую систему.

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После обвала доллара запрет в отношении центробанков заниматься выпуском ничем не обеспеченных денег станет характерной чертой будущего устройства глобальной экономики, считает Катасонов. По его мнению, новые деньги будут иметь жесткое золотое обеспечение и другую ценность.

Ранее доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский в беседе с агентством «Прайм» заявил, что этой осенью можно рассчитывать на рост чешской кроны, новозеландского доллара и швейцарского франка.

Личный счет,Валентин Катасонов,Александр Казанский,
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