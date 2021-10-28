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Как в 2015-м: россиян ждет очередной крах сбережений

Мария Иванова
1 час назад

Экономист Михаил Хазин считает, что российские финансовые власти способны пойти на девальвацию рубля, чтобы удержать темпы роста инфляции, и это может привести к «очередному краху сбережений». Об этом сообщает DEITA.RU.

Как в 2015-м: россиян ждет очередной крах сбережений
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Центробанк ранее повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5 процента. Регулятор решил ужесточить свою политику на фоне разгона инфляции.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов позже отметил, что по итогам 2021 года инфляция в России может оказаться у верхней границы прогноза в 7,4-7,9 процента. При этом прогноз инфляции на 2022 год остается на уровне 4-4,5 процента.

По мнению Хазина, финансовым властям не удается обуздать инфляцию: ключевую ставку повышают несколько месяцев подряд, но на рост цен это пока не повлияло.

Следующим шагом, по его мнению, может стать девальвация рубля.

Экономист заявил, что такое уже случалось в конце 2015 года, когда курс национальной валюты занижали «целенаправленно» на фоне рекордно высокой ключевой ставки в районе 17 процентов.

По мнению Хазина, если рубль снова пройдет через девальвацию, россиян будет ждать крах сбережений по примеру 2014 - 2015 годов. Экономист напомнил, что тогда курс доллара вырос примерно в два раза.

Личный счет,Кирилл Тремасов,Михаил Хазин,Центральный банк России,
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