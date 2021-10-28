Как в 2015-м: россиян ждет очередной крах сбережений

Экономист Михаил Хазин считает, что российские финансовые власти способны пойти на девальвацию рубля, чтобы удержать темпы роста инфляции, и это может привести к «очередному краху сбережений». Об этом сообщает DEITA.RU.

Центробанк ранее повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5 процента. Регулятор решил ужесточить свою политику на фоне разгона инфляции.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов позже отметил, что по итогам 2021 года инфляция в России может оказаться у верхней границы прогноза в 7,4-7,9 процента. При этом прогноз инфляции на 2022 год остается на уровне 4-4,5 процента.

По мнению Хазина, финансовым властям не удается обуздать инфляцию: ключевую ставку повышают несколько месяцев подряд, но на рост цен это пока не повлияло.

Следующим шагом, по его мнению, может стать девальвация рубля.

Экономист заявил, что такое уже случалось в конце 2015 года, когда курс национальной валюты занижали «целенаправленно» на фоне рекордно высокой ключевой ставки в районе 17 процентов.