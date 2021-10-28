Раскрыты 3 самые популярные схемы кражи денег у россиян

Существует много мошеннических схем, целью которых является дистанционное хищение средств у граждан, однако можно выделить три самые популярные, заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Об этом сообщает РИА Новости.
Первая схема — «легкий заработок». Она предполагает рассылку злоумышленниками электронных писем, которые обещают большие деньги.
«Получатель письма переходит по ссылке, попадает на скам сайт. Его просят оплатить «агентское вознаграждение». «Вознаграждение» уходит злоумышленникам», — пояснила Касперская.
При этом человек рискует потерять персональные, платежные данные, которые он ввел на сайте. В «Лаборатории Касперского» отметили, что во втором квартале в России число подобных писем достигло двух миллионов, что в три раза больше, чем в первом квартале.
Второй популярной схемой является «уголовное дело». Злоумышленники представляются сотрудниками МВД или других органов и информируют клиентов по телефону о возбуждении в их отношении уголовного дела по заявлению Банка России. Мошенники в ходе разговора могут выманить у жертв данные, позволяющие похитить их деньги.
Третья схема — «кредит на ваше имя + резервный счет». Мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками банка, и говорят, что на их имя злоумышленники хотят оформить онлайн-кредит. Для «предотвращения» преступления жертву убеждают оформить кредит на ту же сумму, обналичить средства и перечислить их на «резервный счет» для мгновенного погашения долга, рассказала Касперская.
Ранее сообщалось, что число хищений у клиентов банков во втором квартале текущего года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 236,97 тысячи. По данным ЦБ, объем таких мошеннических операций увеличился в 1,4 раза, до 3 миллиардов рублей.