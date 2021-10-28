Названо лучшее время для покупки долларов

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов считает разумным покупать доллар в течение следующих двух недель. Если на ноябрьском заседании Федрезерв объявит о сворачивании программы количественного смягчения, то американская валюта может существенно укрепиться. Таким мнением аналитик поделился с агентством «Прайм».
В настоящее время из-за глобального энергетического кризиса, роста инфляции, слабой динамики промышленного производства доллар продолжает снижаться, отметил он.
«Что касается пары рубль-доллар, то дополнительную поддержку рублю как «сырьевой» валюте оказывает энергетический кризис, а недавнее повышение ключевой ставки на 0,75 п. п., до 7,5%, может сделать рубль одной из наиболее устойчивых валют развивающихся экономик», – заявил эксперт.
По словам Маслова, если регулятор США сообщит о начале сворачивания программы покупки гособлигаций, то может случиться рост их доходностей. Это, в свою очередь, сделает долларовые облигации более выгодным вложением. Таким образом, подогреется спрос на доллары, пояснил аналитик.
Эксперт также рассказал о перспективах евро.
«Европейская валюта остается одной из важнейших в мире, и она во многом куда стабильнее перенесла два года пандемии, чем ее американский аналог. При этом есть шанс на еще большее ее укрепление, хотя и нет оснований ожидать, что ЕЦБ быстрее начнет нормализацию денежно-кредитной политики, чем тот же ФРС, скорее наоборот», – подытожил Маслов.
Ранее в Счетной палате рассказали, что у рубля есть шансы на укрепление в 2022 году благодаря жесткой кредитно-денежной политике Центробанка, растущему экспорту и высоким ценам на нефть. В ведомстве отметили, что расширение торгового баланса до десяти процентов ВВП в 2022 году должно оказать поддержку российской валюте. Дополнительными факторами стабильности рубля могут стать рост инвестиций и приток капитала.