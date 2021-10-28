Названо лучшее время для покупки долларов

«Европейская валюта остается одной из важнейших в мире, и она во многом куда стабильнее перенесла два года пандемии, чем ее американский аналог. При этом есть шанс на еще большее ее укрепление, хотя и нет оснований ожидать, что ЕЦБ быстрее начнет нормализацию денежно-кредитной политики, чем тот же ФРС, скорее наоборот», – подытожил Маслов.