Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 83.07
Войти в почту

«Выгодное вложение»: аналитик назвал лучшее время для покупки долларов

Лера Букина
53 минуты назад

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов считает разумным покупать доллар в течение следующих двух недель. Если на ноябрьском заседании Федрезерв объявит о сворачивании программы количественного смягчения, то американская валюта может существенно укрепиться. Таким мнением аналитик поделился с агентством «Прайм».

Названо лучшее время для покупки долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время из-за глобального энергетического кризиса, роста инфляции, слабой динамики промышленного производства доллар продолжает снижаться, отметил он.

«Что касается пары рубль-доллар, то дополнительную поддержку рублю как «сырьевой» валюте оказывает энергетический кризис, а недавнее повышение ключевой ставки на 0,75 п. п., до 7,5%, может сделать рубль одной из наиболее устойчивых валют развивающихся экономик», – заявил эксперт.

По словам Маслова, если регулятор США сообщит о начале сворачивания программы покупки гособлигаций, то может случиться рост их доходностей. Это, в свою очередь, сделает долларовые облигации более выгодным вложением. Таким образом, подогреется спрос на доллары, пояснил аналитик.

Эксперт также рассказал о перспективах евро.

«Курс доллара достиг дна»: россиян призвали скупать валюту

«Европейская валюта остается одной из важнейших в мире, и она во многом куда стабильнее перенесла два года пандемии, чем ее американский аналог. При этом есть шанс на еще большее ее укрепление, хотя и нет оснований ожидать, что ЕЦБ быстрее начнет нормализацию денежно-кредитной политики, чем тот же ФРС, скорее наоборот», – подытожил Маслов.

Ранее в Счетной палате рассказали, что у рубля есть шансы на укрепление в 2022 году благодаря жесткой кредитно-денежной политике Центробанка, растущему экспорту и высоким ценам на нефть. В ведомстве отметили, что расширение торгового баланса до десяти процентов ВВП в 2022 году должно оказать поддержку российской валюте. Дополнительными факторами стабильности рубля могут стать рост инвестиций и приток капитала.

Личный счет,Андрей Маслов,ЕЦБ,Счетная палата,Центральный банк России,ФРС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители