Россиян предупредили о мошенничестве с оформлением займа

Мошенники придумали новый способ кражи денег, рассчитанный на активных пользователей интернета, пишет Life.ru. Человека атакуют смс-сообщениями и оформляют на него кредит.

Злоумышленники собирают любую персональную информацию из утекших в свободный доступ кредитных баз и данных из аккаунтов в социальных сетях. Затем они вносят эти данные в заявки на кредиты в различных микрофинансовых организациях, которые предоставляют свои услуги онлайн. Жертвам поступают потоки CMC c кодами, которые нужны для подтверждения регистрации, каких-то действий. После этого звонят мошенники и представляются сотрудниками службы техподдержки. Человека просят отправить скриншоты с текстом полученных сообщений якобы для разрешения сложившейся ситуации, однако в реальности завершают оформление онлайн-займа. Примерно через месяц микрофинансовая организация начинает требовать от жертвы мошенников погасить займ.

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«Новая схема так же, как и все предыдущие, построена на факторе использования достоверной персональной информации, часть которой (код из СМС) никто, кроме самих жертв мошенничества, знать не мог. Именно поэтому финансовые организации, как правило, отказываются каким-либо образом компенсировать потери пострадавших от действий мошенников», – отметил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Для решения проблемы необходимо обращаться в суд. Однако существуют некоторые нюансы, о которых следует знать. Оспаривать в суде нужно не размер долга, а непосредственно факт сделки. Кроме того, в иске следует указать, что средства были выданы дистанционно и не переводились ни на один из принадлежащих человеку счетов. Также вместе с иском нужно подать ходатайства об обеспечении предоставления кредитором доказательств, в частности, справки о счете, на который были переведены деньги, либо расписки о получении наличных денег.